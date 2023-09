Meteo, Giuliacci svela come sarà il prossimo inverno: tutto per colpa del Niño

19 settembre 2023 a

In molti dicono che il prossimoi inverno sarà freddo e nevoso. Il colonnello Mario Giuliacci, però, non è affatto d'accordo e, dati alla mano, spiega cosa ci dobbiamo aspettare dalla stagione invernale 2023-2024. Giuliacci ha pubblicato un video sul suo sito meteogiuliacci.it in cui spiega che si faranno sentire gli effetti del Niño partito dall'oceano Pacifico.

"Si dice che il prossimo inverno sarà freddo e nevoso. Io, però, non sono assolutamente d'accordo - esordisce il colonnello Mario Giuliacci - Sono un fisico sperimentale e guardo i numeri. Allora ho preso gli 11 casi di Niño dal 1980 a oggi, Intanto ci vogliono vari mesi perché El Niño, così lontano nel Pacifico, abbia influenza anche alle nostre latitudini. Quando c'è El Niño viene a formarsi un'alta pressione sull'Europa centrale la quale devia le perturabazioni atlantiche e i flussi d'aria fredda verso i Balcani e poi questi flussi rientrano appena sulle regioni meridionali. Le temperature saranno in calo di uno o due decimi di grado solo sulle regioni meridionali. Ma siccome negli ultimi 40 anni abbiamo riscaldato l'inverno di 2 gradi cosa volete che facciano uno o due decimi di grado in meno? Quando c'è El Niño le piogge calano di circa 50mm. Siccome l'inverno è già povero di precipitazioni con un totale di 150mm, il risultato è che mancherà un terzo delle precipitazioni. Quindi come potrà essere freddo e nevoso? Dal punto di vista termico sarà come quello degli altri anni ma ci saranno anche meno piogge e quindi anche meno nevicate".