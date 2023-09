Meteo, svolta autunnale: "Duplice attacco temporalesco" in una settimana

18 settembre 2023 a

Come sarà la stagione autunnale in arrivo? Dopo una prima perturbazione transitata sull'Italia, stando alle ultime previsioni meteo, già dalla serata di mercoledì 20 settembre molte regioni potrebbero essere travolte da piogge, temporali e grandine. Secondo il team di ilmeteo.it , poi, la giornata di giovedì 21 e quella di venerdì 22 saranno caratterizzate da "un più deciso affondo del flusso perturbato atlantico". Gli esperti precisano: "Anche in questo caso saranno inizialmente le regioni centro-settentrionali a essere coinvolte, ma in seguito, diciamo entro l'inizio di weekend, piogge e temporali potrebbero riuscire a sfondare anche al Sud, provocando, tra l'altro, un generale calo delle temperature".

Quando arriva la "prima vera perturbazione autunnale". Giuliacci spiazza tutti

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? A rispondere a questo interrogativo è stato Antonio Sanò, il fondatore del sito ilmeteo.it. "In questa settimana che ci traghetterà nell'autunno, quest'anno infatti l'equinozio d'autunno sarà sabato 23 settembre, l’Italia sarà divisa tra un duplice attacco temporalesco e un redivivo anticiclone africano", ha ammesso. "I temporali saranno ancora protagonisti su molte zone del nostro Paese: i fenomeni temporaleschi colpiranno in particolare le regioni del Nord e la Toscana: occhi puntati soprattutto su Prealpi lombarde e Valtellina dove potrebbero cadere fino a 70 mm in poche ore, equivalenti a 70 litri per metro quadrato. Sul resto d'Italia invece resisterà ancora l'anticiclone africano: tanto sole e temperature che si manterranno ben oltre le medie stagionali", ha aggiunto.

"Tanta pioggia": Giuliacci indica la data da segnare in rosso



Sanò ha indicato la data da segnare in rosso: "Tra Giovedì 21 e Venerdì 22 Settembre una seconda, intensa, perturbazione in discesa dal Nord Europa con un corposo carico di piogge e temporali investirà in pieno le regioni del Nord e parte dei settori tirrenici; soprattutto sul Piemonte sono attesi i fenomeni più intensi, con accumuli pluviometrici che potranno arrivare a toccare i 100 mm in poche ore specie sulla provincia di Verbania". "È ancora presto per dare certezze, ma i principali centri di calcolo iniziano a intravedere una fase di tempo molto instabile su gran parte del Paese proprio tra Sabato 23 e Domenica 24 Settembre: l’Autunno inizierà così con tante piogge e temporali", ha concluso.