Meteo La7, gaffe di Sottocorona: "Questa foto...", travolto dai commenti

È uno appuntamento fisso, nelle previsioni meteo di La7, quello con le foto spedite al "fan club" di Paolo Sottocorona, il meteorologo della rete di Urbano Cairo. Tra un'isobara e una bassa pressione si commentano albe mozzafiato, nubi dalle forme fantastiche e i segni del passare delle stagioni. Nelle previsioni di lunedì 18 settembre Sottocorona sceglie di commentare la foto di una ascoltatrice di Jesi che mostra il volo di una foglia che cade. Una immagine "che ci riporta inevitabilmente a Salvatore Quasimodo, 'si sta come d'autunno'... Vabè, non ve lo dico perché sicuramente ve la ricordate", commenta il meteorologo che cita i versi della famosa poesia Soldati ("Si sta come / d'autunno / sugli alberi / le foglie"), che però non è di Quasimodo ma di Giuseppe Ungaretti.

Sottocorona sottolinea la bellezza di quei versi, legati alla caducità umana, poi passa a un'altra foto senza altri riferimenti letterari. Per quanto riguarda la gaffe, forse l'esperto si è confuso con Autunno di Quasimodo. Fatto sta, che tanti hanno fatto notare la svista all'emittente e oggi, martedì 19 settembre, il meteorologo è tornato sullo scivolone poetico: "In tanti me lo avete fatto notare. Una doverosa correzione, l'autore della poesia di ieri era Ungaretti... Era per vedere se stavate attenti", afferma con un sorriso, "il riferimento alla guerra e alla caducità della vita però era corretto...".