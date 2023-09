Meteo, eventi estremi e allagamenti. Giuliacci: "Tanta pioggia" in poco tempo

19 settembre 2023 a

a

a

L'autunno è alle porte. Sebbene queste ultime giornate di clima mite ci abbiano fatto credere che il caldo non ci avrebbe abbandonato, ora arriva la risposta degli esperti. Attraverso le ultime previsioni meteo, il team del colonnello Mario Giuliacci ha assicurato che una forte instabilità proveniente dal Nord Europa scatenerà un ciclone e questo, a sua volta, provocherà l'arrivo di forti precipitazioni su tutta la penisola italiana.

"Tanto lo sapete...", gaffe clamorosa in diretta: l'uscita di Sottocorona

A partire dal prossimo weekend l’autunno avanzerà verso la nostra penisola. Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , "tra sabato 23 e domenica 24 settembre arriveranno correnti d’aria molto instabili provenienti dal Nord Europa che daranno vita a un ciclone". Poi i meteorologi spiegano meglio: "Già nella giornata di venerdì 22 settembre infiltrazioni fresche giungeranno sul bacino mediterraneo causando intense piogge nelle regioni del Nord Italia. Raggiungendo nelle ore successive i nostri mari, si formerà un’area di bassa pressione che insisterà sulle regioni del medio e basso Tirreno, inglobando correnti umide meridionali".

Pioggia e addio caldo. Non ci sono più dubbi, Sottocorona: quando arriva l'autunno

Che vuol dire? Stando alle parole scritte dalla squadra di Giuliacci, "questo farà aumentare l’energia potenziale in gioco con il conseguente rischio di formazione di eventi estremi". E ancora: "Questa conformazione che si andrà a creare potrà portare precipitazione abbondanti, forti colpi di vento e un deciso calo dei valori termici, soprattutto nelle massime. Piogge importanti si potranno registrare nella giornata di sabato 23 settembre soprattutto al Centro e sulla Sicilia. Nelle ore successive il peggioramento raggiungerà anche tutto il Sud Italia". Per la giornata di domenica 24, invece, "il maltempo si concentrerà su Campania, Basilicata e Calabria, dove avremo il rischio di allagamenti". Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, è confermata la formazione di celle temporalesche che potranno scaricare tanti millimetri di pioggia in poco tempo.