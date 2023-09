Meteo, "prima vera perturbazione autunnale". Giuliacci: quando arriva

18 settembre 2023 a

In Italia domina ancora l'anticiclone africano con caldo e temperature quasi estive che sono anche destinate ad aumentare nonostante le piogge e i temporali che colpiscono le regioni settentrionali e le nubi che si allungano sul centro. Ma l'autunno è in agguato, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci in un video. Ma quando arriverà la prima vera perturbazione dell'autunno? Partiamo dalla settimana che inizia oggi, lunedì 18 settembre, che "v - edrà ancora delle nuvole che attraverseranno la penisola italiana - affermano gli esperti di MeteoGiuliacci.it - "l'estate comincerà un po' a barcollare ma non mollerà, anche se l'autunno spinge".

Gli effetti si vedranno "la nuova settimana, che sarà molto più variabile e si potranno vedere ancora delle piogge". Ed è entro "il fine settimana prossimo" che vedremo "una prima vera perturbazione autunnale" che si affaccerà sull'Italia. Per quanto riguarda le previsioni odierne, sono attesi pioggia e temporali tra Val d'Aosta, Piemonte e a tratti su Liguria e Lombardia ma "poi le nuvole tenderanno a sfilare verso il nord-est" con lievi effetti dal punto di vista delle precipitazioni. Cieli coperti su Sardegna e regioni centrali. Tuttavia farà ancora "molto caldo - spiegano i meteorologi - anzi le temperature aumenteranno ancora", è la previsione che "allunga" ancora un po' un'estate che non sembra vole finire mai.