Meteo, Sottocorona anticipa il maltempo: crollo delle temperature e piogge

18 settembre 2023 a

a

a

Il meteo in Italia è finalmente pronto a cambiare. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, si è collegato come di consueto con Omnibus e nella puntata del 18 settembre ha avvisato gli italiani sull’arrivo del maltempo dall’Atlantico: “C’è una linea di nuvole che parte dal Mar del Nord e arriva al Nord-Africa ha l’aspetto di una perturbazione e lo è in realtà, ma gli effetti non sono quelli che si potrebbero pensare, cioè peggioramenti in tutte le regioni. Non siamo ancora in Autunno. C’è qualche nuvola, poco intensa al nord e al centro, meno al sud. Gli effetti sono piuttosto limitati. Per oggi al nord ci sono fenomeno, ma soprattutto sulle zone alpine e pre-alpine, in Francia la perturbazione c’è. Al centro e al sud c’è una prevalenza di nuvole, sarà una giornata grigia, ma senza precipitazioni, tranne qualcosa sull’alta-Toscana. Per domani, martedì 19 settembre, sud e centro ancora con qualche nuvola e forse qualche debole pioggia, al nord i fenomeni si attenuano sul nord-ovest, zona di maltempo forte sul confine orientale, in Friuli, e qualche precipitazione in zona alpina e pre-alpina. Al nord resta quindi un tempo instabile e qualche precipitazione ci può essere, non in maniera estesa o intensa. Per mercoledì 20 settembre - prosegue Sottocorona - il maltempo riprende sul nord-ovest, meno intensi i fenomeni sul resto del nord, centro e sud continuano a navigare in questa terra di mezzo di grigio e forse piogge deboli. Non saranno gran giornate ma non si può definire maltempo”.

Giuliacci spiazza tutti: caldo senza fine. Cosa ci aspetta, stagioni stravolte

L’esperto meteo si focalizza poi sulle temperature massime: “Sono ancora relativamente alte al sud, così come ieri, in particolare sulle isole maggiori. In decisa diminuzione al nord, con livelli parecchio più bassi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una leggera ripresa al nord e poi diminuzione sul nord-est e centro, al sud ancora qualche leggerissima risalita. I valori - chiosa Sottocorona - restano ancora elevati”.