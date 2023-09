Meteo, l'Italia è spaccata in due. I meteorologi avvertono sui rischi

18 settembre 2023 a

Nelle prossime ore l'Italia sarà spaccata in due. Al nord si avvertiranno gli effetti di un'ondata di maltempo in arrivo dall'Europa settentrionale. Grandinate e locali nubifragi si verificheranno in prossimità dei rilievi lombardo-veneti, Levante Ligure e alto Piemonte. Di tutto questo si parla sul sito 3bmeteo . Anche al centro le nubi saranno in aumento, soprattutto sulle aree centro-settentrionali della Toscana. Al sud, invece, prevarrà l'alta pressione con temperature che potranno superare anche i 35 gradi.

Il maltempo spazza via l'estate: Sottocorona anticipa il crollo termico e le piogge

Ma è proprio questo il punto da tenere d'occhio. I meteorologi, infatti, ci mettono in guardia su un fenomeno molto comune in caso di alta pressione. Anche in piena estate, infatti, si possono formare temporali, brevi, localizzati ma talora intensi. I momenti della giornata a cui stare più attenti sono il tardo pomeriggio e le prime ore della serata.