Meteo, occhio alla tempesta Margot. Sottocorona: se arriva la botta...

17 settembre 2023 a

a

a

Tenete a mente questo nome: Margot. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nella puntata di Omnibus di domenica 17 settembre allarga l'orizzonte alle mappe europee, sulle quali spicca sull'Italia una "rassicurante H, a indicare alta pressione". Insomma, tutto bene, "anche se il numero 1019 non è rassicurante perché è un valore piuttosto basso" spiega il meteorologo che tuttavia ricorda che "quello che conta è che la zona di maltempo sulla Spagna e sul vicino Atlantico è piuttosto attiva ma non viene a interessare direttamente l'Italia".

Sottocorona: "L'inferno è nulla", il fenomeno meteo allarmante VIDEO

Sulla mappa c'è un dato "curioso e altrettanto interessante", ossia un simbolo a forma di spirale in mezzo all'Atlantico con il nome Margot: "È una tempesta tropicale", spiega Sottocorona, "gli uragani si formano in questa zona e poi vanno verso Ovest, verso il golfo del Messico. Qualcuno si sposta invece verso est e in qualche caso ha toccato l'Inghilterra o più a sud. Quindi quello che una volta era quasi impossibile, adesso diventa solo improbabile, perché le probabilità che ci siano eventi strani fuori dalla linea" sta sempre di più aumentando. Margot si farà vedere da queste parti o sceglierà la consueta strada verso ovest? SI vedrà. Ma in questa situazione climatica, conclude il meteorologo, "non si sa mai da dove arriva la botta".