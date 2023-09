Meteo, il blocco di aria calda stringe la morsa sull'Italia: Sottocorona, temperature record

16 settembre 2023 a

Un settembre caldo, con poche incursioni piovose e qualche fugace ora di maltempo. Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, fornisce un’analisi delle previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia, collegandosi come di consueto con Omnibus: “Una vasta area che prende tutta l’Europa indica temperature al di sopra della media, una media calcolata su almeno 40 anni. Siamo sopra i valori medi di questi ultimi decenni, le temperature stanno salendo. Sull’Atlantico c’è invece una zona più fredda. Nel Mediterraneo occidentale c’è invece una zona caldissima, con 6-7-8 gradi sopra la media, fa veramente caldo anche se siamo oltre la metà di settembre. Per mercoledì 20 settembre si attenua questo gran caldo, la parte più calda si trasferisce, attenuandosi, dalla Sardegna alla Sicilia. Ma il blocco di area più calda resiste abbastanza. Guardando le tendenze non mi aspetterei grandi variazioni, diciamo nei prossimi 7-10 giorni”.

Nello specifico Sottocorona sviscera l’andamento giorno per giorno: “Oggi ci saranno precipitazioni moderate sulle zone di nord-ovest e su buona parte del nord, non tutto, perché in pianura non ci sono neanche queste deboli piogge. Centro, Sardegna e sud con piccole incertezze, la giornata è abbastanza buona. Per domenica 17 settembre le precipitazioni si riducono sulle zone alpine. Qualche nuvola che si affaccia sulle zone del centro, qualche pioggia in Basilicata, ma oltre questo non si va. Lunedì 18 settembre c’è qualcosa che passa sulla Francia, le zone alpine occidentali ne risentono, c’è un peggioramento del tempo, abbastanza marcato, molto più deboli sulle alpi centro-orientali. Mentre centro e sud sono al più con qualche nuvola”.

L’ultimo punto su cui si sofferma Sottocorona è quello delle temperature massime: “Per oggi in nord-Africa si va oltre i 33 gradi e se ne comincia a risentire un po’ in Sardegna, dove si potrebbero superare i 34-35 gradi. Sulle altre regioni restiamo su valori stabili. Per la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore si registra un aumento in Sardegna, su tutto il nord e il centro, anche con aumenti abbastanza consistenti. Un po’ meno al sud, ma tutta la tendenza è a temperature elevate”.