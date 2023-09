Meteo, Sottocorona: "L'inferno è nulla". Il fenomeno allarmante: cosa c'è dietro

16 settembre 2023 a

Il "cambiamento climatico non appicca incendi ma può dare periodi di siccità talmente lunghi che poi quando gli incendi partono, o qualcuno li fa partire, diventa poi un problema enorme". Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, spiega la relazione tra il riscaldamento del clima, i roghi e i alcuni fenomeni che stanno diventando preoccupanti come quello del "tornado di fuoco".

In un video pubblicato sul sito del Tg La7, l'esperto mostra le carte degli enormi incendi che hanno colpito il Canada. Mesi di grandi roghi che hanno fatto registrare un fenomeno inquietante, visto in altre occasioni, ma qui è documentato con alcuni video: una tromba d'aria alimentata dal calore degli incendi, un "tornado di fuoco". "Si sviluppa nelle zone con gli incendi a causa da un forte sollevamento dell'aria, in questo caso per il calore prodotto dall'incendio. Quando si parla dell'inferno è nulla", commenta Sottocorona che poi mostra i fumi degli incendi canadesi che sono arrivati a invadere l'aria a New York.

Insomma, il "cambiamento climatico non è un problema di un paese è un problema di tutto perché siamo un villaggio globale", commenta il meteorologo che ammonisce: "Questi fenomeni sono dannosi inizialmente di più per chi è vicino ma piano piano il danno lo fanno a tutto il mondo. Il cambiamento climatico non riguarda solo la temperatura o la pioggia ma riguarda tutto, direttamente o indirettamente, e non è una bella prospettiva".