Meteo, Sottocorona: "Tutto finito" in 48 ore. Nuovo cambio del tempo

15 settembre 2023 a

a

a

Piogge e instabilità in ampie zone dell'Italia, ma si tratta di una fase di passaggio: Paolo Sottocorona presenta le previsioni meteo di venerdì 15 settembre nel corso di Omnibus. Ebbene, il meteorologo di La7 spiega che la perturbazione organizzata sul centro-nord delle scorse ore sta perdendo forza, ma insistono le nuvole e le piogge - di bassa intensità - al centro, nelle zone interne e sull'Appennino. Qualche rovescio arrivano anche al sud. Parliamo tuttavia di "piccole quantità di pioggia", spiega Sottocorona, mentre fenomeni intensi sono possibili all’interno della Toscana e al nord-ovest.

Stravolgimento in poche ore: "Grandine e downburst", ecco dove

Sabato 16 settembre c'è un'attenuazione dell'incertezza: al nord permangono piogge sulla parte occidentale, ma anche in questo caso senza rovesci preoccupanti. Domenica 17 settembre un ulteriore miglioramento con il passaggio della perturbazione che lascia cieli sgomberi in gran parte del territorio. "Restano piccole incertezze sulle zone alpine e sull'Appennino meridionale, ma tempo generalmente stabile", spiega l'esperto di La7. Per quanto riguarda le temperature "sono accettabilissime" per il periodo, afferma Sottocorona.