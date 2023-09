Meteo, il termometro schizza in modo vertiginoso: dove si sfioreranno i 40 gradi

16 settembre 2023 a

La metà di settembre è stata superata, ma il caldo africano non ne vuole sapere di lasciar spazio all’autunno. L’anticiclone farà salire le temperature in modo imprevisto e vertiginoso, con aumenti nel range di 6-8 gradi e picchi di 40 gradi in particolare in Sardegna. A fare un punto della situazione è il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara: “Una breve ondata di caldo africano. L’attenzione va in particolare alla Sardegna, dove è stata diramata un'allerta meteo per le alte temperature (durerà fino a lunedì). Si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 40 gradi sul settore occidentale. L'ondata di caldo colpirà soprattutto tra lunedì e martedì, in particolar modo al centro sud con la Sardegna che sarà la regione più colpita. Qui ci potranno essere picchi anche di oltre 36-38 gradi tra lunedì e martedì. Sul resto del centro-sud, anche qui massime diffusamente superiori ai 30 gradi con punte di oltre 34-35 gradi nelle aeree interne".

Ma come sarà la situazione nel resto d’Italia? Non farà affatto freddo, anzi: “Il nord - dice Ferrara al Messaggero - rimarrà ai margini di questo anticiclone. Nuovi temporali in arrivo tra lunedì e martedì, in primis su Alpi, Prealpi, Piemonte e occasionalmente anche sul resto della pianura padana, che potranno risultare a tratti forti. Anche qui farà piuttosto caldo per il periodo, ma non come al Centro Sud”. In pianura in alcune zone il termometro salirà sopra i 30 gradi.