Meteo, prima la "rimonta anticiclonica" e poi...Quando cambia tutto

La giornata di domani, che concluderà una settimana all'insegna del caldo e delle alte temperature, sarà ancora caratterizzata dalla "rimonta anticiclonica". Ma, stando alle parole del team di 3bmeteo, "la saccatura atlantica attraverserà un nuovo graduale riassetto". La perturbazione, legata a un vortice di bassa pressione, "attraverserà mezza Europa coinvolgendo in condizioni di maltempo Francia, Svizzera, Germania, Austria e anche parte dell'Italia".

Sottocorona: "L'inferno è nulla", il fenomeno meteo allarmante VIDEO

Sembrava che il grande caldo potesse segnare anche l'arrivo dell'autunno vero. Invece, secondo gli esperti di 3bmeteo.com , sarà presto necessario fare i conti con "un vortice molto profondo che porterà piogge intense e venti tempestosi sul Mare del Nord" e che, tuttavia, scatenerà l'instabilità del tempo anche nella penisola italiana. I meteorologi avvisano che a restare maggiormente coinvolte saranno le regioni settentrionali: "Vedranno qualche forte temporale già da lunedì mattina. Il grosso del fronte però transiterà tra il pomeriggio e la sera coinvolgendo più direttamente Alpi/Prealpi, pedemontane e medio alte pianure comprese tra la Lombardia e il Triveneto".

"Quando arriva il freddo", Giuliacci aggiorna le previsioni: cambia tutto

Temporali anche in Liguria e, forse, in alta Toscana. "Sul resto della Penisola prevarranno ancora condizioni anticicloniche con un ulteriore aumento delle temperature e massime che su alcune regioni potrebbero arrivare a toccare o anche superare i 35/36°C". Nella giornata di martedì si registrerà una "maggiore presenza anticiclonica di matrice ibrida, azzorriana sulle regioni centro settentrionali, ancora in parte africana al Sud con tempo generalmente stabile e soleggiato e caldo", si legge sul sito.