Meteo, "quando arriva il freddo". Giuliacci aggiorna le previsioni: cosa ci aspetta

Nel periodo di transizione tra un'estate che non sembra voler finire mai e un autunno che stenta a imporsi, le proiezioni meteo disegnano gli scenari di quello che ci attende nelle prossime settimane e mesi. La domanda che si pongono i meteorologi del colonnello Mario Giuliacci è: quando arriva il freddo "vero"? Ebbene, gli esperti fanno riferimento alle previsionali stagionali diffuse dal centro europeo (ECMWF), che sembrano andare in una direzione precisa. "Settembre e ottobre saranno caratterizzati da temperature che oscilleranno con insistenza tra le medie stagionali e valori al di sopra della norma", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Nel dettaglio, non ci sono avvisaglie di un crollo delle temperature nella seconda metà di settembre anche se il caldo tenderà a diminuire.

E a ottobre? Sempre il centro meteorologico europea indica che le "temperature rimarranno con insistenza al di sopra delle medie trentennali, regalandoci settimane di autunno mite, sebbene a tratti decisamente piovoso", scrivono gli esperti di Giuliacci. Insomma, non mancheranno le perturbazioni e il maltempo, che ora sono impossibili da prevedere, ma la tendenza stagionale indica un clima mite seppur umido e il "freddo vero", per rispondere alla domanda iniziale, è difficile che arrivi prima dell'inverno e l'inizio di dicembre.