Meteo, stravolgimento in poche ore: "Grandine e downburst", ecco dove

14 settembre 2023 a

a

a

Nelle prossime ore, un'inaspettata svolta meteo potrebbe portare forti disagi a diverse zone del nostro Paese. L'alta pressione africana sta perdendo terreno, aprendo la strada all'arrivo di un fronte perturbato che farà la sua incursione a suon di temporali, grandine e forti raffiche di vento, con il rischio di fenomeni particolarmente intensi come il downburst, spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Il Nordest già giovedì 14 settembre sperimenta una moderata instabilità con rovesci sporadici, mentre al Sud, in particolare tra Campania e Puglia, si prevedono piovaschi isolati. Altrove, salvo qualche nuvola dispersa, la situazione rimane tranquilla. Tuttavia, il peggio è atteso nel pomeriggio e nelle prime ore della serata. In questo lasso di tempo, i temporali improvvisi, potenzialmente molto intensi, colpiranno in modo irregolare diverse regioni del Nord, in particolare le zone montuose, le pianure occidentali e l'Emilia Romagna. Anche il Centro, soprattutto l'area adriatica, sarà coinvolto da questo peggioramento. Le precipitazioni attese possono accumulare fino a 40 millimetri di pioggia.

Meteo Sottocorona, ma quale arrivo dell'autunno: cosa ci aspetta nel week-end

La situazione sarà resa ancora più pericolosa dalla possibile formazione di downburst, un fenomeno derivato dai temporali. Questo evento si manifesta quando una colonna d'aria fredda si precipita rapidamente verso il suolo e, al contatto, provoca una sorta di "esplosione" orizzontale, generando improvvisi e violenti colpi di vento. Nel corso della serata, il tempo tornerà temporaneamente più stabile, ma questa tregua sarà di breve durata. Venerdì 15 Settembre, si prospetta un contesto meteorologico ancora instabile, concentrato soprattutto sulle zone montuose del Nord, l'Emilia Romagna e il versante adriatico del Centro. Al contrario, nel resto del Paese, soprattutto al Sud, il bel tempo resisterà, accompagnato da temperature elevate.