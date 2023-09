Meteo Sottocorona, quando arriva l'autunno? Sorpresa nel fine settimana

14 settembre 2023 a

Ma quando inizia l'autunno? Nonostante qualche pioggia in diverse regioni il caldo estivo non sembra voler abbandonare l'Italia, almeno al Centro-Sud. Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, nella puntata di giovedì 14 settembre di Omnibus fornisce le previsioni per i prossimi giorni e non mancano le sorprese. Insomma, la svolta autunnale vera e propria ancora non si vede e nel fine settimana il passaggio della perturbazione che ha portato precipitazioni in varie zone sembra destinata a esaurirsi.

Sulle mappe si notano le nuvole che fanno parte della perturbazione, comunque non intensa, che ieri ha attraversato il Centro e oggi insiste sul medio-basso Adriatico, spiega il meteorologo. Piogge sono attese tra Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Ma altre zone di bassa pressione simili in vista non ce ne sono, si muove qualcosa solo sull'Atlantico.

Venendo alle previsioni per giovedì 14 settembre, Sottocorona spiega che sono possibili fenomeni intensi al Nord, soprattutto sull'arco alpino, e piogge deboli al Centro ma la tendenza è in esaurimento. Qualche precipitazioni arriva al Sud. Venerdì 15 settembre si prevedono precipitazioni sull'Appennino, e "qualcuna sicuramente sarà intensa. Qualche pioggia lungo la dorsale dell'Appennino si vedrà anche al Sud", spiega l'esperto. Un leggero cambiamento anche tra Centro e Sud, dunque. Sabato 16 settembre le precipitazioni al Meridione "tendono a scomparire o a indebolirsi", dato che fa presagire una domenica di bel tempo e cieli sereno. Dal punto di vista delle temperature, le minime stanno scendendo, ma lievemente: non siamo ancora a un calo deciso del termometro su valori più consono all'autunno. Tuttavia, già oggi i 30 gradi non saranno frequenti.