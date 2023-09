Migranti, cosa succede a Lampedusa: le immagini. Tajani pressa l'Ue: crisi peggiorerà

14 settembre 2023 a

Durante la notte non ci sono stati nuovi sbarchi ma a Lampedusa, dopo due giorni di caos, la situazione è di emergenza. Ieri sono stati 2.154 i migranti approdati con 51 barchini. All’hotspot ci sono attualmente 4.457 ospiti. Il commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento Filippo Romano, hanno disposto un massiccio piano di trasferimenti. Ieri sono andati via in 1.650. Quasi 2 mila le persone interessate dai trasferimenti oggi: 453 con una nave dedicata, la Lampedusa, destinati a Trapani; 480 con la nave Veronesi d Augusta, 700 con il traghetto di linea Galaxy a Porto Empedocle e 300 con la nave militare Orione verso Catania. Si proseguirà domani con circa 2.270 persone.

"La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità. Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno", ha commentato Francesca Basile, Responsabile Migrazioni della Croce Rossa Italiana, questa mattina dall’hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa.

Intanto a Omnibus, su La7, sono andate in onda le immagini dell'hotspot di Lampedusa, con i migranti fuori dal centro che protestano. Scene simili a quelle viste ieri a Stasera Italia, su Rete4. Situazione critica che tuttavia non sarebbe sfociata in violenze: "Chi parla di scontri tra migranti e forze di Polizia e Guardia di Finanza ieri che film ha visto? Una cosa sono le cariche, altra cosa sono le cariche di alleggerimento e questi due casi ieri non ci sono stati. È stato uno schieramento di un cordone che cerca di riguadagnare spazio per poi ridistribuire acqua a viveri", precisano dalla Questura di Agrigento.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervistato da Il Corriere della Sera, avverte: la crisi dei migranti può "perfino peggiorare" e l'Italia "come hanno detto giustamente sia la presidente del Parlamento europeo Metsola che la presidente della Commissione von der Leyen, deve essere aiutata a livello continentale. Non possiamo essere lasciati soli".