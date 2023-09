Meteo, quando arrivano temporali e grandine. Giuliacci: stop dell'anticlone

13 settembre 2023 a

Interruzione dell'anticiclone. Tradotto: pausa dal caldo con temporali e precipitazioni anche violente. A fare il punto sul meteo dei prossimi giorni sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che spiegano come il caldo portato dall’anticiclone africano verrà interrotto nella seconda parte della settimana da "temporali, accompagnati talvolta da grandine e forti colpi di vento". Si tratterà solo di un "assaggio" d'autunno, si legge su MeteoGiuliacci .it, perché la prossima settimana l'Italia sarà stretta tra l’anticiclone subtropicale e correnti fresche Nord Atlantiche. Cosa indica questa situazione e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? I meteorologi spiegano che l'inizio della settimana in corso ha vissuto temperature maggiori alla media, con massime di 34-35 gradi al Nord Italia e nelle regioni tirreniche. Ma già oggi, mercoledì 13 settembre, si sono visti segnali in controtendenza.

Quando arriverà lo stop vero e proprio degli effetti dell’anticiclone? Giovedì 14 e venerdì 15 settembre "la variabilità si estenderà verso il Centro Italia, quindi Sardegna, Toscana, Marche e Umbria, soprattutto lungo la dorsale appenninica ed il Nord Est", risparmiato il Sud. Tuttavia, non ci sarà un crollo delle temperature e le piogge saranno modeste e rapide. Le giornate più movimentate saranno quelle del weekend "con l’arrivo di un fronte temporalesco che attraverserà tutta l’Italia". Il peggioramento coinvolgerà soprattutto il Centro Nord e "si prevedono fenomeni particolarmente intensi", anche grandinate. Sabato 16 settembre avremo su Piemonte, Liguria e Toscana, accumuli tra i 40-50 millimetri e successivamente l'instabilità toccherà Alpi, Veneto, Romagna, Umbria e Marche, risparmiando di nuovo il Sud. Il passaggio temporalesco tenderà a lasciare l'Italia domenica 17 settembre per un'estate che non sembra decidersi a lasciare il passo all'autunno.