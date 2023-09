Meteo, Sottocorona indica la data della svolta: "Cambio netto", arriva l'autunno

13 settembre 2023 a

a

a

Gli ultimi scampoli d'estate insistono su molte regioni d'Italia, ma quanto durerà? A fornire le previsioni meteo per i prossimi giorni è Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 intervenuto nel corso della puntata di mercoledì 13 settembre di Omnibus. Ebbene, nella giornata di oggi notiamo molte nuvole e qualche pioggia: precipitazioni al nord prevalentemente sulle zone alpine e qualche pioggia in Sardegna. Giovedì 14 settembre al nord le piogge si estendono anche in pianura, con precipitazioni di forte intensità sul nord-est.

Arriviamo alla giornata di venerdì 15 settembre con fenomeni ancora più intensi nelle regioni settentrionali: "Qui il cambiamento è netto"; spiega Sottocorona secondo cui potremmo avere anche "situazioni critiche". Fenomeni intensi a che in Sardegna. Al centro, invece, piogge leggere e solo nuvole al sud. Per quanto riguarda le temperature la tendenza generale è quella di una discesa dei valori. Insomma, un addio graduale al caldo. In generale, l'Italia sembra essere divisa in due. Al Sud insistono gli ultimi scampoli di un'estate che non sembrar voler finire mai, mentre il nord è alle prese con i primi assaggi di autunno.