Meteo, Giuliacci prevede le conseguenze del caldo di settembre: rischio di fenomeni estremi

A settembre sta facendo troppo caldo. Il clima dell’ultimo mese dell’estate preoccupa il colonnello Mario Giuliacci, che mette in evidenza il fatto che ci siano temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Anche al Nord e non solo al Centro e al Sud. Il meteorologo si sofferma sulle possibili conseguenze di tale calore: “La prima decade di settembre è stata davvero troppo calda. Temperature sempre costantemente sopra le medie e pochissime piogge. Il caldo accumulato comincia a essere veramente tanto e si potrebbe rischiare nei prossimi periodi”.

Il riferimento è a fenomeni violenti? L’esperto continua la sua analisi sul sito meteogiuliacci.it: “Premesso il fatto che è impossibile dire se un fenomeno meteo violento colpisco colpirà o no una determinata regione nei prossimi periodi, possiamo parlare solamente di rischio. Avere mari molto caldi e un'atmosfera ancora caldo-umida sono delle condizioni predisponenti per l'arrivo di fenomeni severi. Questi giorni i temporali sono abbastanza diffusi, ma fortunatamente non ci sono stati episodi di meteo estremo come è successo nel mese di luglio. Ciò non toglie che localmente ci possano essere dei temporali più violenti che possano originarie grandinate, colpi di vento e qualche alluvione lampo qua e là. Questo pericolo è realmente concreto nei mesi a venire”. Giuliacci è quindi preoccupato per il futuro e per la possibilità che questo caldo venga scaricato tutto insieme sull’Italia.