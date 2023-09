Meteo, l'estate più calda di sempre? Giuliacci smentisce i "cacciatori di record"

13 settembre 2023 a

Molto si è detto dell'estate che è agli sgoccioli. Effettivamente il caldo si è fatto sentire e le colonnine dei termometri hanno registrato alte temperature un po' in tutto il territorio italiano. Il colonnello Mario Giuliacci, tuttavia, quando sente parlare di picchi record e di stagione anomala non ci sta. L'esperto, con i dati alla mano, smentisce tutte le fake news che hanno animato le cronache dei mesi passati e allarmato la popolazione.

Attraverso un'attenta analisi, Giuliacci ha assicurato che l'estate 2023 non ha battuto alcun record in Italia in termini di caldo e temperature. "Secondo i dati osservati dal monitoraggio UE satellitare Copernicus, l’estate 2023 è stata più calda di sempre avendo raggiunto un valore medio di 16,77°C un surplus +0,66°C sulla media del periodo 1991-2020. Un valore altissimo, ben quella del 2019 (+0.31°C). In Europa, l’estate 2023 è stata 0,83°C sopra la media dell’ultimo trentennio, ottenendo la 5° posizione tra le estati più calde di sempre": questa la premessa.

