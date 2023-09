Sicilia, rischio incendi e ondate di calore. Dove scatta l'allerta

09 settembre 2023 a

Fino a pochi giorni fa, in Sicilia, il vento di scirocco ha aizzato le fiamme trasformando piccoli focolai in pericolosi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea. Il fumo ha invaso le abitazioni e le case sono state lambite dalle fiamme in tutta l'isola, da Valderice nel Trapanese a San Giovanni La Punta nel Catanese, passando per Monte Pellegrino a Palermo e Giampilieri nel Messinese. È stato necessario il pronto intervento dei canadair, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile in tutto il territorio. Il rischio di nuovi roghi nel weekend è alto. Resta l'allerta. La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato oggi un avviso in cui si annuncia il rischio di incendi e di ondate di calore e che è valido dalle 0.00 del 10 settembre e per le successive 24 ore. Su Palermo, poi, è previsto livello di preallerta arancione.