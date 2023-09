Meteo, Sottocorona: "Scompare tutto" in 24 ore. Cambio definitivo del tempo

09 settembre 2023 a

Cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel corso della puntata di sabato 9 settembre di Omnibus ha dato le previsioni per il weekend e per i primi giorni della prossima settimana spiegando che la bassa pressione, oggi, è ancora in parte presente al Sud soprattutto sulle regioni ioniche. "Nuvole, piogge deboli, e un fenomeno isolato sull'Etna", spiega l'esperto secondo cui questi residui di maltempo si stanno esaurendo. Giornata tranquilla, insomma, e quella di domenica 10 settembre "sarà ancora più tranquilla", prevede Sottocorona secondo cui "al Sud scompare definitivamente tutto, anche gli ultimi strascichi" di instabilità.

Lunedì 11 settembre lo spartito non cambia, dominerà il sereno in tutta Italia anche se con l’eccezione dell'arco alpino dove si registrerà qualche pioggia. All'inizio della prossima settimana, dunque, qualcosa potrà cambiare al Nord "ma non possiamo neanche chiamarlo peggioramento", spiega Sottocorona che, con il graduale addio al grande caldo, prevede tuttavia temperature in linea con il mese di settembre.