Meteo, la svolta autunnale piomba sull'Italia: Giuliacci fissa la data di fresco e pioggia

08 settembre 2023 a

a

a

Il caldo l’ha fatta da padrone anche a settembre, con temperature sopra la media e un’assenza quasi totale di pioggia e fresco. Non c’è stato quindi alcun anticipo di autunno per via dell’alta pressione. Ma il colonnello Mario Giuliacci vede una svolta in vista: “Oramai da una decina di giorni l'alta pressione africana è ben ancorata sul nostro Paese, anche se il suo cuore caldo è situato un po' più a ovest. All'inizio ha portato temperature eccezionali e caldo fuori scala su Francia e Zona Alpina, poi successivamente si sta spostando verso Levante e quindi coinvolge di più il Meridione. Le temperature sono e saranno in salita ancora per tutto il fine settimana e la prima parte della prossima. Ci aspettiamo pertanto di nuovo valori molto alti tra lunedì 11 e Martedì 12 su tutto lo Stivale. Ma ecco che proprio in quest'ultima data si avvicina un fronte atlantico moderatamente corposo per il Nord Italia, che potrebbe coinvolgerlo bene Mercoledì 13”.

Caldo anomalo e alluvioni: tutta colpa del "blocco ad Omega"

La data da segnare in rosso secondo il meteorologo è quindi quella della metà della prossima settimana. Ma cosa accadrà concretamente? Viene spiegato tutto sul sito meteogiuliacci.it: “Potrebbe essere una moderata passata a temporalesca, soprattutto per le zone nord-occidentali. Le regioni centrali e quelle meridionali sarebbero comunque coinvolte da aria molto calda e quindi l'alta pressione potrebbe riuscire a vincere la forza della perturbazione Atlantica. Il discorso è diverso per il Settentrione, dove pare abbastanza chiaro il cambio del tempo”. La perturbazione farà però soltanto una toccata e fuga sull’Italia, visto che non ci sarà un cambiamento definitivo degli scenari del meteo, con una possibile permanenza del caldo fuori stagione. Per il vero arrivo dell’autunno bisognerà ancora aspettare.