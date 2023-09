Meteo, bomba sul weekend. Sottocorona: quando "l'apoteosi della stabilità"

08 settembre 2023 a

Il meteorologo Paolo Sottocorona, così come accade ogni mattina, è tornato a illustrare agli italiani come sarà il tempo nei prossimi giorni. Attraverso l'ultimo bollettino meteo diffuso, l'esperto ha chiarito che il weekend in arrivo sarà sorprendente per chi ha intenzione di trascorrere ancora qualche giorno all'aria aperta. Sebbene la circolazione atlantica delle ultime ore abbia spaventato tutti coloro che sono ancora in ferie, ora non c'è dubbio: le previsioni indicano stabilità e temperature piacevoli.

"Ancora sullo Ionio questa situazione. Ci sono fenomeni intensi, ma, come vedete, si è un po' staccata dal Sud dell'Italia, dove restano le nuvole ma i fenomeni sono sempre più deboli", ha detto Paolo Sottorocona. Quindi ha continuato: "Nel frattempo, quella circolazione atlantica avanza, ma resta al Nord dell'Italia. Quindi, da quella parte, non abbiamo nei prossimi giorni nessuna intrusione". Per quanto riguarda la giornata di oggi, l'esperto ha assicurato che ci sarà "sempre qualche minima attività di nuvole e qualche precipitazione sulle zone alpine".

"La zona ionica vede, in maniera isolata, qualche fenomeno intenso sia in Calabria che in Sicilia, ma sono sempre meno intensi e meno probabili. La parte di nuvole tende a disfarsi e a sparire", ha aggiunto. Tempo stabile anche nella giornata di domani: "La previsione è che soltanto in Sicilia, nella zona dell'Etna, possa esserci qualche fenomeno. Dal Nord al Sud il tempo sarà stabile", ha chiarito il meteorologo di La7. Le previsioni riservano una bellissima sorpresa per domenica, quando ci sarà "l'apoteosi della stabilità". "Non succede assolutamente nulla. Anche le precipitazioni dovranno essere cercate con il lanternino. Delle basse pressioni non dovete tenere conto, non si tratta di maltempo, di circolazioni", ha spiegato Sottocorona.

Nessun allarme anche per i venti: "A nord-est saranno moderati e ci sarà questa circolazione abbastanza forte verso Malta e verso la Sicilia. In altre zone saranno deboli. Anche i venti tendono a calmarsi". "Le massime recuperano non poco al Sud e al Centro. Siamo tra i 28 e i 30 gradi. Tra i 32 e 33 gradi nel Sud della Sardegna e in alcune zone della pianura padana. La tendenza? Ancora leggeri aumenti. Se le temperature cambiano, tendono a salire", ha concluso l'esperto.