Meteo, Sottocorona rivela la sua preoccupazione: cosa si avvicina all'Italia

C'è qualcosa che si sta avvicinando alle nostre latitudini e che preoccupa Paolo Sottocorona. Il climatologo ne ha parlato durante la puntata di "Coffee Break" in onda il 5 settembre su La7. Nelle prossime ore ci sarà un fronte nuvoloso che, dal Mediterraneo meridionale, risalirà la nostra Peniscola colpendo soprattutto le regioni più a sud. Ma andiamo con ordine.

Per la giornata di martedì 5 settembre sono previsti annuvolamenti sul Mar Ionio, soprattutto Sicilia e Calabria. Deboli piogge soltanto sull'arco alpino. Diversa la situazione prevista per mercoledì 6 settembre. Al sud ci sarà un'intensificazione delle piogge, prevalentemente su Sicilia orientale e Calabria. Su tutto il resto del Paese, invece, prevarrà il bel tempo. Attenzione alla giornata di giovedì 7 settembre, quando le piogge si concentreranno ancora su Sicilia e Calabria ma potranno risalire anche verso Basilicata e basso Lazio. Per quanto riguarda le temperature, martedì 5 scenderanno almeno in parte per poi risalire già nella giornata di mercoledì 6 settembre.