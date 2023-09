Meteo, “maltempo piuttosto marcato”. Sottocorona e la zona tartassata

04 settembre 2023 a

Ritorna il maltempo su parte dell’Italia. Le previsioni meteo di La7 sono affidate all’esperto Paolo Sottocorona, che come di consueto si collega con la puntata di Omnibus e nell’aggiornamento del 4 settembre fornisce alcuni dati significativi: “Abbiamo visto qualche nuvola sull’Italia, ce l’aspettavamo, ce ne sono ma non danno effetti significativi. Non portano aria calda. Sul tempo oggi vedremo qualche nuvola al nord e qualche precipitazione sulle zone alpine, veramente poca cosa, poi qualche debole precipitazione e qualche nuvola al centro e al sud. Domani avremo ancora deboli precipitazioni sulle zone alpine, al centro compare qualche debole pioggia, sull’Appennino abruzzese ad esempio, piogge interessanti come quantità al sud, soprattutto su Calabria e Sicilia, precipitazioni deboli o localmente moderate, qualcosa inizia ad esserci. Per mercoledì al nord scompare tutto, al sud su parte della Sicilia e tutta la Calabria ci saranno precipitazioni moderate o anche forti. C’è una zona di maltempo piuttosto marcata, dovuta alla formazione di una zona di bassa pressione sullo Ionio”.

Sottocorona tiene d’occhio il termometro: “Per le temperature massime si vede che sono abbastanza elevate, in particolare sulla zona occidentale della Sardegna, dove si potrebbero vedere 35-36°, mentre altrove si resta sui 30°. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di diminuzione ovunque, non è un’irruzione fredda o autunnale, ma tutto si ridimensiona su un livello leggermente più basso”.