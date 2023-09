Meteo, ecco la “goccia fredda”: Giuliacci vede l'arrivo di temporali forti

04 settembre 2023 a

In seguito a qualche giorno in cui il clima è tornato caldo ma godibile si ripiomberà nel maltempo. La previsione è del colonnello Mario Giuliacci, che annuncia l’arrivo della “goccia fredda”: “I modelli meteo hanno fiutato l'arrivo di un vortice balcanico. Ci sarà uno stop del clima estivo per alcune regioni, quelle più vicine a questo ciclone. Si tratta di un'area di bassa pressione in quota che si muove di moto retrogrado, ovvero da est verso ovest. Non ci sarà un minimo profondo di bassa pressione al suolo, questo però non impedirà la formazione di piogge e temporali anche di forte intensità, ma molto locali e non organizzati. Ovviamente, il tutto unito a un calo delle temperature anche marcato per le regioni del sud-est”.

L’analisi dell’esperto continua sul sito meteogiuliacci.it: “Tutto si è originato a causa della scivolamento di un vasto ciclone a ovest della Penisola Iberica, che ha promosso l'arrivo di un'alta pressione africana particolarmente forte sull'Italia. In realtà, il suo cuore bollente colpirà dritta la Francia e lascerà refoli di aria fredda sul suo bordo sudorientale. Le aree nord-occidentali continueranno a godere di clima caldo sopra le medie e temperature miti anche di notte. Quelle sud-orientali, invece, sentiranno molto gli influssi freddi della goccia che porterà piogge e temporali anche piuttosto diffusi”. Giuliacci individua in particolare il mercoledì e giovedì 7 settembre le giornate dove assisteremo ai temporali di maggiore intensità, specialmente al sud.