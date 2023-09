Meteo, Giuliacci: dove torna la pioggia. Le regioni che dicono addio al caldo

04 settembre 2023 a

Meteo Italia a due velocità: se in alcune regioni nei prossimi giorni vedremo un caldo agostano, in altre i protagonisti saranno temporali e instabilità. A fare il punto sulle previsioni per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci. Dove avremo le piogge e dopo gli ultimi sprazzi d'estate? "L'alta pressione di matrice africana rimarrà allungata su gran parte del Paese ma, nei prossimi gironi, lascerà parzialmente sguarnita una parte della Penisola", spiega il volto noto del tempo in tv sul suo sito MeteoGiuliacci . Il tutto a causa dei venti freschi provenienti dai Balcani che "oltre a mantenere contenute le temperature, in queste regioni favoriranno anche la formazione di diversi temporali". In sintesi, calo delle temperature e rischio piogge al sud, risparmiato nelle ultime settimane dalle precipitazioni.

"L'instabilità potrebbe portare anche alla formazione di temporali intensi, con il pericolo quindi di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Temporali si formeranno soprattutto in alcune regioni, e in particolare in Calabria e Sicilia, anche non si può escludere che qualche nube temporalesca sconfini a tratti in Basilicata e sul Salento", spiega Giuliacci secondo cui avremo queste condizioni fino a giovedì 7 settembre