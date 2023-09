Meteo, anticiclone africano e vortice balcanico: non c'è pace sulle previsioni

02 settembre 2023 a

Continua la variabilità del meteo in Italia. Al momento l’Europa centrale è colpita dall’anticiclone africano, ma la Penisola sarà solo toccata marginalmente da questa situazione, infatti domenica 3 settembre le temperature aumenteranno, ma non vedremo il caldo insopportabile. Cambio di situazione all’inizio della prossima settimana quando ci sarà, secondo il sito 3bmeteo, “un vortice di origine balcanica, accompagnato da correnti più fresche che raggiungeranno il Mediterraneo centrale interrompendo l'incremento del caldo e dando luogo anche ad un certo calo delle temperature fino a martedì. Dalla metà della settimana invece l'anticiclone sembra non avere più rivali e le temperature torneranno ad aumentare su tutto lo Stivale”.

Da segnalare in particolare le temperature nelle zone interne delle isole, specialmente la Sardegna, dove lunedì 4 settembre si possono toccare anche punte di 36°. Il vero cambiamento andrà in scena da mercoledì 6 settembre: “Rialzo delle temperature su gran parte d'Italia con valori che continueranno ad aumentare anche nei giorni successivi, forse anche fino alla fine della settimana. Il caldo in ogni caso non sarà mai paragonabile alle intense ondate che hanno caratterizzato alcune giornate di luglio e agosto, anche se i valori si porteranno sopra le medie del periodo. A ridosso del prossimo weekend - spiega l’analisi del sito meteo - si potrebbero registrare massime intorno a 30/32°C al Nord, 32/34°C sulle centrali tirreniche, punte di 35/36°C sulle zone interne del Sud e della Sardegna”. (foto il meteo.net)