Meteo, grande caldo all'orizzonte? Cosa sa Sottocorona

Quotidiano appuntamento con le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona, esperto meteo, nel corso della puntata del 1 settembre di Omnibus su La7. Ecco il quadro fornito dal meteorologo sulle condizioni dei prossimi giorni: “Sono poco minacciose le nuvole che si affacciano dal nord, fanno parte di una struttura non molto intensa che arriva dall’Atlantico, non si vede sostanziosa, è una mezza perturbazione, che oltretutto viene facilmente fermata dalle Alpi. È lontana al sud la zona di nuvolosità passata sulla Sicilia. Il tempo è tranquillo, qualche fenomeno si può trovare sulle zone alpine, ma sono piogge da 2 millimetri, debolissime. Debolissime piogge eventuali anche in Pianura Padana, ma non bisogna preoccuparsi. Domani c’è questo grigio (una copertura del cielo) che avanza da sud-ovest, qualche isolato fenomeno sulle zone del Piemonte, sull’Abruzzo, ma sempre pochissimo. Per domenica la situazione non cambia, forse c’è un po’ più di questo grigio, di queste velature e un’asse di debole piogge tra la Lombardia settentrionale e il Friuli. Venti forti non ce ne sono”.

Sottocorona, dopo aver dato buone notizie per il primo weekend di settembre, si sofferma sulle temperature delle ore a venire: “Le massime possono arrivare anche a 27-28 gradi, risalgono molto lentamente, ma un po’ di strada la fanno. La tendenza per le prossime 24 ore è in prevalente aumento visto il tempo stabile. Grandi caldi all’orizzonte? Data la stagione - la considerazione del meteorologo - mi sembrerebbe piuttosto improbabile”.