Meteo, l'anticiclone si sposta. Quando si abbassano le temperature

02 settembre 2023

Situazione stabile che, però, potrebbe subire una breve battuta d'arresto già all'inizio della prossima settimana. E' quanto emerge dalle analisi che il meteorologo Giuseppe Stabile fa in un video pubblicato sul sito meteogiuliacci.it. Il meteorologo parla esplicitamente di promontorio anticiclonico che si sposterà sul versante orientale della nostra Penisola. "Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 settembre - spiega Giuseppe Stabile nel video - ci saranno condizioni stabili su tutta la Penisola con temperature in aumento e picchi che potranno superare anche i 30 gradi. All'esordio dell'autunno meteorologico, che avviene il primo giorno di settembre, ci sarà dunque una nuova fase di tempo stabile dai connotati estivi".

Ma non resterà tutto fermo così. Nei primi giorni della prossima settimana, infatti, un'onda di bassa pressione arriverà nelle zone orientali del Mediterraneo, provocando anche un lieve abbassamento delle temperature. "Una variazione, però, avverrà durante i primi giorni della prossima settimana - spiega ancora Giuseppe Stabile - Il promontorio subtropicale, infatti, si sposterà verso ovest e invaderà la Francia e il settore occidentale della nostra Penisola. Per questo motivo saremo influenzati da una circolazione depressionaria che si andrà a posizionare sul Mediterraneo orientale e farà scendere le temperature soprattutto in alcune regioni. Poi, però, l'alta pressione potrebbe invadere nuovamente l'intera Penisola, determinando una nuova e forte condizione di stabilità meteorologica".