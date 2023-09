Caccia al vaccino contro Malattia X, il super virus pandemico dopo il Covid

02 settembre 2023 a

Sotto l'egida dell'Oms gli scienziati di tutto il mondo sono al lavoro per scoprire come sarà il nuovo virus che potrebbe essere in grado di scatenare una pandemia in grado di mettere in ginocchio tutto il globo. Nonostante non esista ancora l'hanno chiamata Malattia X. E si cerca di studiare anche un vaccino in grado di sconfiggerla. In Gran Bretagna è già nato un super laboratorio ad hoc con questa missione. Studierà sia possibili vaccini per contrastarla sia virus già noti ma ritenuti pericolosi per il loro potenziale epidemico.

Il comitato dell'Oms, di cui fanno parte virologi, batteriologi e infettivologi si è già riunito più volte. Gli esperti temono che questa malattia potrebbe essere sviluppata da una mutazione biologica e diffondersi molto velocemente in seguito a un incidente di laboratorio o a un attacco terroristico. In pratica, si vuole evitare che si ripeta un altro Covid, addirittura in una forma e in proporzioni più pericolose.