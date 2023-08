Meteo, fine del caldo: cambia la data. Giuliacci: quando arrivano i nubifragi

21 agosto 2023 a

Il caldo insiste sull'Italia la situazione meteo è destinata a cambiare con un carico di pioggia e possibili eventi atmosferici "estremi" o comunque "di forte intensità". Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti spostano di qualche giorno la data del ribaltone dell'estate 2023 di cui gli esperti parlano da tempo. A fornire il quadro delle previsioni in base agli ultimi dati disponibili è il colonnello Mario Giuliacci, familiare volto del tempo in tv e sul web. "La situazione meteo sta per cambiare ma, attenzione, con la fine del caldo potrebbero tornare nubifragi e grandine", afferma sul suo sito meteogiuliacci.it spiegando che dopo lunghi periodi di caldo intenso l'arrivo di correnti fresche dall'Atlantico tende a favorire temporali anche violenti.

Il ciclone Poppea spazza via il caldo? Nerone cambia tutto

Ma quando finirà il caldo? Come detto la data della svolta in base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali è un po' slittata. "I venti freschi di origine atlantica quindi non irromperanno più nella giornata di venerdì 25 agosto e ritarderanno leggermente, facendo la loro comparsa sul Nord Italia solo nel corso del fine settimana" scrive Giuliacci. Il ribaltone investirà all'inizio il nord, dove i temporali si formeranno soprattutto nelle giornate di domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto in pressoché tutte le regioni settentrionali. Dove ci sarà un rischio maggiore di nubifragi ed eventi estremi? Difficile prevederlo a tanti giorni di distanza, spiega il meteorologo, ma in base alle informazioni oggi disponibili "temporali di forte intensità, e quindi anche nubifragi e grandine, sono più probabili" in "Trentino, Veneto, Friuli e Venezia Giulia". Una svolta che porterà piogge e temporale, ma che farà anche scendere le temperature in un brusco stop dell'estate.