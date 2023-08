Meteo, "l'estate finisce col botto". Giuliacci: due eventi notevoli

21 agosto 2023 a

L'estate 2023 finirà col botto. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e fa la sua previsione su quest'ultimo scorcio di bella stagione. Come descritto nel video pubblicato sul sito meteogiuliacci.it, nell'ultimo fine settimana di agosto ci sarà la svolta che cambierà bruscamente la situazione meteorologica in tutto il Paese.

Quando finisce estate, Giuliacci svela la data regione per regione

"L'estate climatica sta per finire il 31 agosto ma sembra finire con il botto - dice il colonnello Giuliacci nel video - Sono due gli eventi notevoli che segneranno quest'estate: da una parte l'ondata di caldo iniziata il 12 agosto ma che prosegue ancora. L'apice verrà raggiunto al centro-nord tra il 23 e il 25 agosto con temperature che, al 90%, saranno comprese tra 33 e 36°. Ma anche con punte fino a 38° in Toscana, Lazio e Sardegna. Al sud, invece, l'ondata di caldo finirà il 28 agosto ma con valori più contenuti compresi tra 33° e 36°. Poi improvvisamente tra il 25 e il 27 agosto arriverà un nucleo di aria fresca atlantica che farà crollare le temperature di 10 gradi al centro-nord e un po' meno al sud ma con rovesci e temporali diffusi su tutto il centro-nord in graduale estensione anche al sud. Questa fase fresca e temporalesca terminerà intorno al 4-5 settembre".