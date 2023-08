Meteo, il ciclone Poppea spazza via il caldo? Cambia tutto: "Nerone vi stupirà"

21 agosto 2023 a

a

a

Questa seconda parte del mese di agosto è caratterizzata da alte temperature in tutto il Paese. Come illustrato sul sito meteo.it , la settimana da lunedì 21 a sabato 26 agosto vedrà il permanere di temperature record per questo periodo dell'anno. In pianura padana, costa adriatica e in alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Puglia il termometro potrà superare perfino quota 40°.

"L'estate finisce col botto". L'allerta di Giuliacci su quello che ci aspetta

Tutto questo, però, avrà una fine che coinciderà con l'arrivo del ciclone Poppea che porterà fresche correnti atlantiche dal nord Europa, provocando anche i primi temporali. Secondo i modelli previsionali, l'arrivo del ciclone "Poppea" è previsto per domenica 27 agosto quando potremo scrivere la parola fine sull'estate 2023.