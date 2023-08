Meteo, terza ondata di caldo: i giorni bollenti e le città da bollino rosso

20 agosto 2023 a

a

a

Città roventi per la terza ondata di caldo che interesserà nei prossimi giorni in nostro Paese. Otto le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Il picco è però atteso entro metà della prossima settimana - come riferisce il Centro meteo italiano - con punte fino a +40 gradi al nord, Sardegna e medio Tirreno. Il picco del caldo è atteso nella prima parte della prossima settimana con i valori più elevati e insoliti per il periodo questa volta per il nord e medio Tirreno. Nella giornata di lunedì 21 agosto sono attesi valori massimi sulla Pianura Padana fino a +37/+39 gradi tra Emilia e settori meridionali di Piemonte e Lombardia. Caldo anche tra Toscana, Umbria e Lazio nonchè sulla Sardegna con punte di +36/+38 gradi. Valori più contenuti al sud e Sicilia, interessate da una circolazione settentrionale, con massime comprese tra i +31 ed i +33 gradi, salvo picchi di +35 gradi su Basilicata e Campania.

Succede tutto in pochi giorni: "tempesta di caldo" e crollo di 10 gradi

Tra martedì e giovedì atteso il picco del caldo con punte previste di +39/+41 gradi tra Emilia e settori meridionali di Piemonte e Lombardia, mentre di +36/+38 gradi sul resto della Pianura Padana; tra Lazio, Toscana e Umbria si potranno toccare i +38/+40 gradi Temperature in aumento anche sul resto del Paese con picchi di +37/+39 gradi anche su Sardegna e tra le zone interne di Puglia, Basilicata e Campania. Possibili quindi valori massimi da record, specie al nord e medio Tirreno. Su Milano, ad esempio, sono attesi valori di +38/+39 gradi, quindi potenzialmente record considerando che il valore più elevato registrato dalla stazione meteo dell’aeroporto di Milano Linate è stato di +37.8 gradi nell’agosto del 2017, mentre a Torino sono attesi valori di +37°C, quindi potenzialmente da record considerando che il valore più elevato registrato dalla stazione meteo dell’aeroporto di Torino Caselle è stato di +37.1 gradi nell’agosto del 2003.