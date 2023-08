Meteo, "tempesta di caldo" poi il crollo di 10 gradi: tutto in pochi giorni

19 agosto 2023 a

Il grande caldo sembra non avere intenzione di abbandonare la penisola italiana. La nuova fiammata dell'anticiclone africano fa sperare in un prolungamento dell'estate a chi ha programmato le ferie a settembre. Tuttavia, IlMeteo.it, con l'ultimo bollettino meteo, rivela la data della svolta. Almeno fino a giovedì 24 agosto ci sarà una vera e propria "tempesta di caldo", poi, contro ogni aspettativa, si registrerà un crollo di ben dieci gradi.

"Temporali e calo termico": cambia tutto. Quando arriva l'autunno

Stando a quanto dichiarato dagli esperti di IlMeteo.it , la vera e propria "tempesta di caldo" farà irruzione sulla scena con l'avvio della prossima settimana. "Da lunedì 21 il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese, dove il caldo più intenso colpirà ancora una volta soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma anche parte del Sud. Cominceremo a rilevare punte anche prossime ai 38/39°C sulla Valle Padana con picchi anche di 40°C sulla Sardegna e nelle aree più interne del Centro specie in Toscana", scrivono i meteorologi.

Temperature impazzite, dove arriva la tempesta di caldo

Quanto durerà questa nuova ondata di caldo? Secondo gli ultimi aggiornamenti, le alte temperature domineranno le previsioni meteo almeno fino a giovedì 24 agosto. Già da venerdì ci sarà un cambio di rotta. "L'arrivo di aria più fresca dal nordatlantico potrebbe portare tanto maltempo e temperature in calo specie al Centro-Nord, ancora caldo invece al sud", spiega il team di esperti. La data da segnare col cerchietto rosso sul calendario è quella del 24-25 agosto, "quando la burrasca potrebbe investire in pieno anche l'Italia". A rischio sono soprattutto le regioni del Centro Nord. Cosa ci aspetta? "Le correnti fresche in ingresso potrebbero essere in grado di provocare temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi", si legge sul sito.