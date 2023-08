Meteo, "burrasca di fine estate". L'ultima previsione: il giorno della svolta

20 agosto 2023 a

Novità meteo in vista mentre ci si avvicina alla prima "rottura dell'estate", come la descrivono gli esperti. Gli ultimi aggiornamenti fanno emergere la data della svolta, quella burrasca di fine agosto che dovrebbe spazzare via il caldo portando temporali e crollo delle temperature. Ma anche il rischio di "eventi meteo estremi a causa della tantissima energia potenziale in gioco dovuta al forte riscaldamento provocato dall'anticiclone africano Nerone", si legge su IlMeteo.it che per i prossimi giorni prevede caldo intenso soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna con punte massime fino a 38-39 gradi, fino a 40-42 nelle zone interne dell'isola.

Una sorta di "blocco atmosferico" che durerà almeno fino a giovedì 24 agosto, ma verso la fine della prossima settimana "un potente ciclone potrebbe scendere di latitudine investendo in pieno anche il nostro Paese". L'Italia si troverà in mezzo a queste correnti fresche e l'anticiclone africano che insisterà nel Mediterraneo: una "zona di convergenza" in cui rischiamo "eventi meteo estremi" per le grandi energie in gioco.

A cacciare Nerone ci pensa Poppea: il ciclone in arrivo

La data da segnare è quella del 25 agosto, spiegano i meteorologi, "quando la burrasca irromperà sul nostro Paese a partire dalle regioni settentrionali". Potremmo avere " temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi", che entro l'ultimo fine settimana di agosto raggiungeranno anche le regioni del Centro. Perturbazione che farà abbassare le temperature sotto le medie. Insomma, l'estate è destinata a finire così? Gli esperti sottolineano che per il mese di settembre non si escludono altre ondate di calore africano.