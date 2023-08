Meteo, Giuliacci avverte: "Burrasca di fine agosto", quando arriva

19 agosto 2023 a

L'Italia è alle prese con il ritorno del caldo intenso in virtù dell'azione dell'anticiclone africano che ha fatto innalzare le temperature e spazzato via le nubi dal cielo in molte regioni. Ma la situazione meteo ha una data di scadenza, fissata dalla "burrasca di fine agosto", la perturbazione che tradizionalmente spezza l'estate. Quando ci sarà quest'anno? A fornire una previsione sulla scorta degli ultimi aggiornamenti sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. "Le ultime proiezioni dei modelli previsionali infatti confermano che l'estate subirà un brusco stop, probabilmente decisivo, a opera di un'intensa perturbazione che oltre a spazzare via il caldo porterà anche numerosi intensi temporali", si legge su meteogiuliacci.it . Nell'analisi vengono fornite le date della "brusca svolta", progressiva da nord a sud, a causa dell'aria fresca proveniente dal Nord Atlantico.

Caldo estremo, quando finisce l'ondata. La data da ricordare

Il ribaltone comincerà alla fine di giovedì 24 agosto sulle Alpi e si estenderà tra venerdì 25 e sabato 26 agosto sulle regioni settentrionali portando fresco e temporali. Domenica 27 e lunedì 28 agosto si propagherà nel resto d'Italia "portando ovunque un brusco stop dell'estate. Quindi fine del caldo e ritorno della pioggia ma, attenzione, con il pericolo di nubifragi e grandine", avvertono i meteorologi di Giuliacci. Ma cosa intendiamo per fresco? Secondo le ultime proiezioni citate dagli esperti le temperature "crolleranno in pochi giorni di 8-10 gradi in gran parte del Paese", uno scenario quasi autunnale che potrebbe essere caratterizzato da temporali e precipitazioni anche di forte entità, veri e propri nubifragi e addirittura, sulle Alpi, qualche fiocco di neve a quote elevate.