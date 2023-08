Meteo, caldo estremo travolge l'Italia. Giuliacci rivela la data da segnare

18 agosto 2023 a

a

a

Caldo estremo. E' questa la parola d'ordine per i prossimi giorni in Italia. I modelli previsionali non lasciano adito a dubbi: per almeno altri 7-8 giorni l'Italia sarà stretta nella morsa di temperature completamente fuori n0rma per il periodo. Come scritto sul sito meteogiuliacci.it , a fine agosto in genere l'estate molla la sua presa. Quest'anno, invece, non se ne parla anche se le temperature non raggiungeranno i picchi dello scorso mese di luglio.

"Crollo termico e temporali", Giuliacci svela il giorno del ribaltone meteo

Ma fino a quando durerà tutto questo? Secondo la previsione del colonnello Giuliacci, il peggio durerà almeno fino a sabato 26 agosto, quando l'anticiclone Nerone dovrebbe lasciare spazio a un brusco cambiamento di panorama. Sono, infatti, attesi temporali che se non faranno crollare le temperature daranno almeno un po' di refrigerio a questa pazza estate 2023.