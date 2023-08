Sicilia, la Protezione civile lancia l'allarme Etna: evento imminente

16 agosto 2023 a

a

a

L'Etna torna a far paura. Dopo le eruzioni dei giorni scorsi, il vulcano siciliano mette di nuovo in guardia la Protezione civile che parla esplicitamente di "accadimento imminente".

Video su questo argomento Eruzione dell'Etna, la nube di cenere avvolge tutto | VIDEO

Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha comunicato che la fase operativa per l’Etna è passata dal livello di "attenzione" a quello di "preallarme", cioè di «alta probabilità di accadimento imminente». «Per quanto concerne l’accesso alle aree sommitali valgono, per quanto oggi applicabili, le prescrizioni contenute nelle "Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna", di cui all’Ordinanza della Prefettura di Catania n.18709 del 04.04.2013», si legge nella comunicazione, in cui si aggiunge che «i Sindaci dei Comuni sommitali e gli altri Enti ai quali la presente è inoltrata, sono invitati ad attivare le misure discendenti dalle procedure precedentemente richiamate, con particolare riferimento a:- interdizioni delle aree interessate;- mantenersi informati sull’evoluzione delle fenomenologie in corso;- attivazione del COC (Centro operativo comunale ndr.) e delle locali OO.d.V. (Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ndr.) nonché delle procedure previste dal vigente Piano comunale» di Protezione civile.