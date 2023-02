Sicilia, maltempo e mareggiate danneggiano la costa orientale

10 febbraio 2023 a

Sicilia flagellata dal maltempo. Giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, la parte orientale dell'isola è stata flagellata da onde che sono arrivate fin dentro i centri abitati e hanno provocato ingenti danni anche alle infrastrutture viarie. «È necessario dichiarare lo stato di calamità». A chiederlo al governo regionale i deputati di Sicilia Vera Sud chiama Nord con una mozione, primo firmatario Giuseppe Lombardo. Le maggiori criticità hanno interessato i tratti costieri dei Comuni delle Sicilia orientale. Impetuose mareggiate hanno spinto le onde fin dentro i centri abitati provocando ingenti danni sia al patrimonio pubblico che privato. Danni si sono registrati lungo gli assi viari di fondamentale importanza, interessando moli, muri di contenimento, porti, abitazioni private e infrastrutture ferroviarie.

«Si stima che, al momento, in due giorni sia già caduta sul nostro territorio 1/7 della pioggia che normalmente si registra in un anno. Inevitabile che centinaia di cittadini abbiano difficoltà e che l’intero territorio vada in sofferenza. Frane e smottamenti si sono verificati su diverse strade della provincia». Lo rende noto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che spiega: «Una parte dell’asfalto che conduce al ponticello di Punta Braccetto (e non il ponticello in sé) ha ceduto. La situazione è presidiata e, per evitare isolamenti e consentire comunque la viabilità, è stato già garantito l’accesso alle zone interessate dalla strada che attraversa il demanio forestale. A Ragusa Ibla resta interdetto al transito veicolare e pedonale il tratto di via Avvocato Ottaviano tra la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la Via Porta Walter per verificare la stabilità del costone a monte. Problemi anche per via Tiralongo, in zona Ospedale: è stata presidiata e monitorata fin dalla notte ed è stato aperto un argine laterale per agevolare il deflusso delle acque. Alle chiusure comunicate ieri di luoghi pubblici quali scuole di ogni ordine e grado, università, ville e giardini, cimiteri e impianti sportivi, si è aggiunta quella del Castello di Donnafugata».