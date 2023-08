Meteo, il giorno della "rottura dell'estate": fine anticipata, ecco dove

15 agosto 2023 a

Fine dell'estate "prima del previsto", Altra sorpresa meteo in vista in base agli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali. Ad affermarlo sono gli esperti del sito IlMeteo.it che affermano: "Ci aspettano settimane anomale sull'Italia". Le previsioni per i prossimi giorni indicano un ritorno del caldo intenso sulla spinta dell'anticiclone nordafricano che porterà le temperature a "punte massime fino a 38-39 gradi" in molte zone del Paese, con "picchi fino a 40-42°C" nella Sardegna interna. Una situazione che durerà a lungo, almeno fino al 24-25 agosto in "una sorta di blocco atmosferico con l'anticiclone africano a dominare la scena indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo", per questo i meteorologi parlano di situazione "anomala".

Poi la "rottura dell'estate": un "potente ciclone, posizionato sul Nord Atlantico, potrebbe inviare un fronte temporalesco verso l'Europa, investendo poi in pieno anche il nostro Paese", si legge sul sito che indica per il 30-31 agosto i giorni da segnare sul calendario. Le perturbazioni dovrebbero riguardare in primis le regioni del Centro Nord con temporali violenti, rischio di grandinate e locali nubifragi.