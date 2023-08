Meteo, l'ondata rovente di Ferragosto. La mappa di Giuliacci: dove colpisce il caldo

14 agosto 2023 a

a

a

Ferragosto rovente in gran parte d'Italia. Le previsioni del colonnello Giuliacci parlano chiaro. Come illustra sul suo sito meteogiuliacci.it , le prossime ore saranno caratterizzate da temperature in costante e progressivo aumento che interesseranno gran parte del Paese. Si comincerà già dalla giornata di martedì 15 agosto, con l'anticiclone africano che si allargherà progressivamente su tutta la Penisola dal nord al sud, coinvolgendo perfino le regioni più settentrionali come Piemonte, Lombardia e Veneto. E non faranno eccezione neppure le due isole maggiori. Mercoledì 16 la situazione non cambierà e il caldo sarà presente ancora su tutta l'Italia salvo alcuni piccoli addensamenti sul nordest. Nella giornata di giovedì 17 la situazione resterà ancora stabile. Gli unici imprevisti potrebbero verificarsi lungo le coste adriatiche.

Tutto questo manterrà una situazione di forte caldo almeno fino al fine settimana. Secondo i modelli climatici di previsione, tutto questo resterà pressoché immutato fino alla fine del mese di agosto, quando le prime correnti atlantiche arriveranno a interrompere gli effetti dell'anticiclone. L'attuale ondata di caldo di Ferragosto, però, non avrà nulla a che vedere col caldo che abbiamo vissuto nel mese di luglio. Molto più prolungato e intenso. Gli italiani, insomma, dovranno fare ancora i conti con l'afa.