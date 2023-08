Meteo, quando finisce il caldo. Giuliacci a sorpresa: "Prima di questa data..."

15 agosto 2023 a

a

a

I prossimi giorni e settimane porteranno un'ondata di caldo intenso su tutto il territorio italiano, secondo le ultime previsioni meteorologiche. L'alta pressione subtropicale si stabilirà sull'Italia per un periodo lungo, scoraggiando l'arrivo di perturbazioni. A fare il punto del meteo nel giro di boa di Ferragosto è il sito del colonnello Mario Giuliacci , che sottolinea un dato su tutti: non ci sono le condizioni per l'arrivo di perturbazioni dall'Atlantico nemmeno nelle tendenze meteo a 10 giorni.

"Perturbazioni sempre più forti", Giuliacci mette in guardia: cosa ci aspetta

Insomma, sole e caldo a oltranza con qualche temporale locale sulle zone alpine. L'energia atmosferica alimentata dal calore è tanta e non sono esclusi eventi estremi e violenti, come avvenuto a Bardonecchia, nell'alta Val Susa, dove una franna a monte ha provocato l'esondazione dei torrenti a valle. Tornando al caldo, quanto durerà? Le temperature saranno "costantemente sopra le medie, talvolta anche in maniera piuttosto marcata", per almeno 10 giorni.

"Fine dell'estate e del caldo", Giuliacci indica il giorno della svolta

Insomma, se una volta si parlava di "burrasca di Ferragosto" per indicare le piogge che chiudevano l'estate e le vacanze degli italiani, negli ultimi anni questa data è stata spostata ben oltre il 15 del mese. "Sicuramente per almeno 7 o persino 10 giorni saremo sotto la cupola dell'alta pressione africana. A cominciare dal giorno 16 per giunta l'intera Italia, e gli ultimi refoli moderatamente freschi al Meridione spariranno di colpo. Le zone più interessate dovrebbero essere la Sardegna e stavolta il Nord, mentre caldo intenso ma non estremo anche sul resto del Paese", spiegano gli esperti di Giuliacci che avvertono gli italiani: "Prima del 23 Agosto di sicuro non se ne esce". Insomma, il caldo molto intenso, seppur senza le temperature estreme viste a luglio, si protrae per buona parte del mese allungando idi fatto la fine dell'estate.