Traffico, maxi-incidente sull'A1 nel giorno del bollino nero: code chilometriche

Un importante incidente complica ancor di più i piani per le vacanze dei viaggiatori italiani, già colpiti dal traffico da bollino nero della settimana di Ferragosto che sta per cominciare. Alle 7 di sabato mattina sulla A1 in direzione Napoli ha avuto luogo uno scontro automobilistico che ha coinvolto 7 autovetture, che stavano correndo all’altezza del chilometro 594. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia con una nota in cui spiegava l’accaduto, nella quale afferma che sul luogo si sono già mossi i soccorsi sanitari e meccanici, nonché le pattuglie della polizia Stradale e il personale della direzione 5 Tronco di Fiano Romano della stessa azienda. Resta da comprendere - in questo senso le notizie sono in aggiornamento - eventuali ripercussioni fisiche provocate dall’incidente ai protagonisti.

Ma il danno ormai è fatto e per 8 chilometri si scorre con grande difficoltà verso Napoli, in particolare nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro. Appena dopo il maxi incidente, infatti, il traffico è stato ristretto su due corsie, complicando maggiormente il flusso di autovetture. Nella nota di Autostrade per l’Italia, agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud, per poi attraversare la SS6 Casilina e fare nuovamente ingresso in A1 alla stazione di Anagni. Il tutto per evitare ore e ore di code che sconvolgerebbero i piani di chi ha sfruttato il lungo ponte di Ferragosto per concedersi un po’ di vacanze.