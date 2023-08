Torino, parla la sposa mancata: "Lui con i bodyguard...", il sospetto sul discorso

Sullo stesso argomento: "Orrore": il matrimonio tra Segre e Seymandi salta e Ferilli non si tiene

Un gesto plateale che è diventato un tormentone di questi giorni. Il matrimonio saltato tra due nomi noti a Torino, il banchiere e commercialista Massimo Segre e la professionista ed esperta di comunicazione politica Cristina Seymandi, è tra le notizie più chiacchierate di questi giorni. Soprattutto per il discorso, documentato in un video, il cui lui mette in piazza i presunti tradimenti di lei (a suo dire con un noto avvocato e un altrettanto noto imprenditore) annunciando la fine della relazione. E lei? Seymandi ha dato la sua versione di quanto avvenuto nella festa del 27 luglio in una intervista alla Stampa. "I giorni dopo la festa non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora sì. Comincio a viverla con il giusto distacco" afferma la donna secondo cui quanto accaduto "è stata una pagliacciata".

Tradimenti in piazza, saltano le nozze della Torino bene. E spuntano le denunce

Seymandi afferma che Serge verosimilmente è stato "preso in mezzo da qualcuno", e "ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Pensi che quando se n’è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard: aveva orchestrato tutto", rivela la donna. Sui presunti tradimenti afferma che "le persone che ha citato sono tutti fantasmi. E a proposito di tradimenti lui deve pensare a se stesso in primis", e ancora: "La verità verrà fuori". Per la donna il suo ex compagno è stato "manipolato" e sul famoso viaggio a Mykonos già pagato ha detto che, se ci andrà, lo farà da sola. La telenovela torinese, tuttavia, non sembra destinata a concludersi presto.