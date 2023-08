Traffico, giornata da bollino nero e code infinite: ultimi aggiornamenti

12 agosto 2023 a

Prosegue il traffico intenso in direzione sud lungo le autostrade italiane anche se le situazioni di maggior criticità sono state risolte. Nel corso del pomeriggio il traffico dovrebbe diminuire. Un incidente di notevole gravità ha avuto luogo nella mattinata del 12 agosto lungo l’autostrada A1, esattamente tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in direzione Bologna. L’evento ha causato un significativo impatto sulla circolazione stradale, generando una coda chilometrica in costante aumento. Quattro le auto coinvolte, con i il dispiegamento di ambulanze, un’eliambulanza e l’intervento della Croce Rossa.

Sull’A1 in mattinata si erano registrati fino a 12 chilometri di coda, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, ma la situazione si è normalizzata. Sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure verso Savona, è stato risolto un incidente avvenuto all’altezza del km 29,2 all’interno della galleria Varazze, che ha visto coinvolte quattro autovetture.

Si registrano 6 chilometri di coda. Sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari si sono registrati 6 km di coda a causa di un’autovettura andata in fiamme, ora spenta, all’altezza del km 428,5. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

A fare il punto della situazione in questa giornata di esodo, è stato il commissario capo Emanuele Garofano. Il funzionario della polizia stradale ha spiegato all'AdnKronos che "il flusso delle auto, come ci si aspettava essendo una mattinata da bollino nero, è ingente soprattutto in uscita dai maggiori centri abitati e anche verso le località balneari".