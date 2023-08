Meteo, Giuliacci: agosto in tre fasi. Quando finisce l'estate, ecco la data

12 agosto 2023 a

Il meteo di agosto sarà caratterizzato da tre fasi che ci condurranno verso la fine dell'estate. A spiegarlo è il colonnello Mario Giuliacci in un video in cui propone le previsioni del tempo a 10 giorni con tendenza a 15 giorni. Il meteorologo spiega che "avremo tre fasi, una prima tra il 12 e il 22-23 di agosto, con un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone nordafricano sull'Italia", spiega il volto noto del tempo in tv sul suo sito metegiuliacci.it , ricordando che le temperature saranno alte ma non estreme perché l'aria calda arriverà non dal Sahara ma dall'Atlantico subtropicale.

Detto questo, tra il 18 e il 21 di agosto i valori saranno "intorno ai 32-35 gradi sul 90% dell'Italia con punte di 36-37 gradi sul Foggiano, nel Grossetano, nel Ferrarese, nel Parmense, nel Piacentino e nel Pavese, con 38 gradi probabili nell'interno della Sardegna". Poi la "fine del caldo con valori sotto i 35 gradi al centro-nord il 22 di agosto, mentre al sud terminerà probabilmente tra il 25 e il 26 di agosto", afferma Giuliacci nel video che dà i valori massimi attesi nei vari capoluoghi tra sabato 12 agosto e il 23. Ancona 33, Bari 34, Bologna 35, Bolzano 34, Cagliari 32, Genova 30, Firenze 36, L'Aquila 30, Palermo 36, Perugia 35, Potenza 33, Milano 35, Napoli 33, Roma 36, Torino 35, Trieste 31, Venezia 33.

"Come si vede la maggior parte delle nostre grandi città avrà valori sotto 35 gradi", spiega Giuliacci che introduce la "seconda fase", quella tra il 23 e 27 di agosto, quando le temperature "caleranno sotto a 35 gradi, perché l'anticiclone nordafricano abbandonerà il centro nord ma insisterà ancora il sud con valori intorno a 35 gradi fino al 26-27 di agosto". Poi "la terza fase tra il 28 e il 31 di agosto, quando le temperature scenderanno su tutta l'Italia con temporali diffusi soprattutto al nord", conclude il meteorologo.